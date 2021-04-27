Son dakika: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü
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Son dakika: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü

Son dakika: Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Baran Eray Bozat idaresindeki 27 AIA 425 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Atatürk Barajı Kavşağı'nda, Hasan Badıllı yönetimindeki 63 BE 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Badıllı olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer sürücü Bozat ile araçlardaki Hilal Çetin, Elif Eylül Tamaç, Yağmur Deniz, Mehmet Ali Bozat ve Azad Keskinpıçak, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Keskinpıçak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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