Son Dakika | Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mustafa Karayılan idaresindeki 63 FM 207 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 24. kilometresinde, İsmet K'nin kullandığı 63 FH 241 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan durumu ağır olan Karayılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan