Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faik Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme