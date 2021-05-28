Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Faik Mahallesi'nde iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Son dakika: MSB: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Mardin'in Kızıltepe ilçelerinde, Suriye sınırından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan 4 PKK'lı terörist...
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Derya Yanık Hasan Polatkan Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şanlıurfa'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 22:49:17. #1.11#

title