Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

28.01.2021 12:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:47

Son dakika haber... Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif Bereket'e çarparak ölümüne neden olduğu ve olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Hafız Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Bereket'e çarptıktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerinden aracın plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti.

Yürüttükleri çalışmalar sonucunda önce otomobili kırsaldaki Alibaba Mahallesi'nde bulan ekipler, daha sonra şüpheli Ali B'nin (25) Karaköprü ilçesinde başka bir otomobilde olduğunu tespit etti.

Aracı takibe alan ekipler, Ali B'yi araçtan inerken gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheli, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri de kazaya karışan otomobilde inceleme yaptı.

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye Elif Bereket, bir otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına da yansımıştı.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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