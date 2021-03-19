Son dakika! Şanlıurfa'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yapan ve yaptıranlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde, belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3'ü yabancı uyruklu 18 şüpheliyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan biri, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme