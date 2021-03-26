Son dakika... Şanlıurfa'da foseptiğe düşen atı itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evin bahçesindeki foseptiğe düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir evin bahçesindeki foseptiğe düşen at itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Yalınca Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde açık foseptiğe atının düştüğünü fark eden Arif Laçin, itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, atı çukurdan iş makinesi yardımıyla çıkardı.
Laçin, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın