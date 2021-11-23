Son dakika! Şanlıurfa'da firari şüpheli ile jandarmadan kaçırmaya çalışan 5 kişiye gözaltı - Haberler
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Son dakika! Şanlıurfa'da firari şüpheli ile jandarmadan kaçırmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da firari şüpheli ile jandarmadan kaçırmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan Hüseyin B. ile kaçmasını sağlamak için jandarmaya direnen 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, 'kasten yaralama' suçundan aranan Hüseyin B. ile kaçmasını sağlamak için jandarmaya direnen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan şüphelilere yönelik çalışmada, hakkında 'kasten yaralama' suçundan aranması bulunan Hüseyin B.'nin, kırsal Nusretiye Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon yaptı. Jandarmanın mahalleye geldiğini gören Hüseyin B.'nin yakınları, kaçması için ekiplere karşı koyarak, arbede çıkardı. Jandarma ekipleri de mukavemet gösteren 5 kişi ile birlikte Hüseyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Son dakika! Şanlıurfa'da firari şüpheli ile jandarmadan kaçırmaya çalışan 5 kişiye gözaltı

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