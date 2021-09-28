Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ŞANLIURFA'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde hareket eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de bulunduğu 6 şüpheyi tespit etti. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.