Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde hareket eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de bulunduğu 6 şüpheyi tespit etti. Savcılık kararıyla operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Son dakika! Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Son Dakika Haberleri
Ankara merkezli FETÖPDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon

Ankara merkezli FETÖ/PDY'nin savunma sanayisindeki örgütlenmesine yönelik operasyon
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