Son dakika... Şanlıurfa'da ev yangını

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aşağıoylum Mahallesi'nde Mehmet Bengu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme