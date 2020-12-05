Son dakika... Şanlıurfa'da ev yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Şanlıurfa'da ev yangını

05.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:42
Son dakika... Şanlıurfa'da ev yangını

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Aşağıoylum Mahallesi'nde Mehmet Bengu'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

İlgili Haberler

Son dakika haber: Şanlıurfa'da öğretmenevinde yangın paniği
Son dakika haber: Şanlıurfa'da öğretmenevinde yangın paniği
Son dakika... Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Şanlıurfa Öğretmenevi'nde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber | Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Son dakika haber | Yangını görüp sokağa çıkan meraklı vatandaşları polis evlerine gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Hadise Ezgi Mola Yıldız Tilbe Demet Özdemir
Spor Samatta Fuat Çapa Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Şehit Rusya Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Şanlıurfa'da ev yangını - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:42:48. #1.15#
title