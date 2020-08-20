Son Dakika | Şanlıurfa'da ev yangını
Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
20.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:44
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde Hüseyin Bozkurt'a ait evde klimadan kaynaklı yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında hasar oluştu.
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Kaynak: AA