Son Dakika | Şanlıurfa'da ev yangını
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Son Dakika | Şanlıurfa'da ev yangını

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son Dakika | Şanlıurfa'da ev yangını
20.08.2020 23:35 | Son Güncelleme: 20.08.2020 23:44

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde Hüseyin Bozkurt'a ait evde klimadan kaynaklı yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında hasar oluştu.

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Kaynak: AA

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