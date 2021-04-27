ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı
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ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin geçmişte şehit ettiği Türklerin hayrına ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ikramında bulundu.

MHP Şanlıurfa İl Başkanlığı tarafından Ermeni terör örgütlerinin geçmişte şehit ettiği Türklerin hayrına ihtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği ikramında bulundu.

MHP heyeti, geleneksel ramazan yardımları kapsamında bugünkü iftar yemeğini, Ermeni terör örgütlerinin yaklaşık 50 yıl önce şehit ettiği Türk diplomatları, sivil vatandaşları ve soydaş ırktaki şehitlerin anısına dağıttı.

MHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Levent Kama, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlar ile dağıtım vesilesiyle mesafeli olarak bir araya gelip kısa süreli sohbet ettiklerini söyledi.

İftar yemeklerini kapıdan temassız bir şekilde teslim ettiklerini vurgulayan Kama, "Halkımızla Kovid-19 nedeniyle uzun süredir bir araya gelemiyoruz. Onlar için özenle hazırladığımız iftar yemeklerini mahalle mahalle dolaşarak dağıtıyoruz. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesini kınıyoruz. Bugünkü iftar yemeğimizin vesilesi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar, sivil halkımız, soydaşlarımız ve gönüldaşlarımızın hayrı içindir. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

MHP heyetine desteklerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar da ABD yönetiminin 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı
ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı
ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı
ŞANLIURFA - Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türkler için iftar yemeği dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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