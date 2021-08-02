Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi yaşamını yitirdi.

Merkez Eyyübiye ilçesi Külünce Mahallesi'nde arızayı gidermek için elektrik direğine çıkan Ahmetto el Hasan (30) akıma kapıldı.

Akımın etkisiyle direkten düşen Hasan, ağır yaralandı.

Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Tanju Özcan Bülent Turan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Sevda Erginci Diana Spencer Mohammed Al Saloussi
Spor Can Bartu Eda Erdem Metin Oktay Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Şanlıurfa'da elektrik direğinde akıma kapılarak düşen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:42:51. #1.16#

title