Son dakika: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
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Son dakika: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Son dakika: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kaldırımda yürürken yerdeki kabloya basan çocuk, akıma kapılarak ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde yürütülen yeraltı çalışması sırasında kaldırımda yürüyen Harun Sütatan (13), ucu açık unutulduğu iddia edilen elektrik kablosuna basınca akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Vatandaşlardan Ahmet Tanrıverdi, gazetecilere, çocuğun akıma kapıldığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini belirterek, ucu açık kabloya elektrik verilmiş olmasının tehlike saçtığını söyledi.

Sütatan'ın yakınları da olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Son dakika: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı
Son dakika: Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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