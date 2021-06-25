ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tartışan çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tartışan çiftin yakınları arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Merkez Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde dünürler arasında çıkan tartışma silah, taş ve sopanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olayda 2'si silahla olmak üzere yaralanan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü! Gölgede 35, güneşte 50 derece
Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü! Gölgede 35, güneşte 50 derece
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Seda Sayan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Burak Yılmaz Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA - Dünürler arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 21:09:44. #1.15#

title