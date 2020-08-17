Son dakika! Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi
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Son dakika! Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildiŞANLIURFA'da, bin 349 polis ve zabıtadan oluşan 292 ekip, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlar ile mesire alanlarında denetim yaptı.

17.08.2020 14:09 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:17

Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi

ŞANLIURFA'da, bin 349 polis ve zabıtadan oluşan 292 ekip, düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekanlar ile mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde kurallara uymayanlara ceza kesilirken, yeni evlenen bir çifttin gelin arabasının arkasına yazdığı "Dezenfektan döktüm yollarına, Korona olmadan gel kollarıma" yazısı ise dikkati çekti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında kent genelinde denetim yapıldı. Bu kapsamda düğün salonlarında etkinlik sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. 292 ekipten oluşan bin 349 polis ve zabıta, düğün salonlarını denetleyerek davetli ve işletme sahiplerinin tedbirlere uyup uymadıklarını kontrol etti. Denetimlerde yeni dünya evine giren bir çifttin gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, Korona olmadan gel kollarıma' yazısı ise dikkati çekti. 125 düğün salonunda maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler denetleyen ekipler, daha sonra 2 bin 606 adreste izolasyon denetimi gerçekleştirdi. Karantina tedbiri uygulanan 11 bin 560 kişiyi kapsayan denetimlerde, evlerinde bulunmayan 18 kişi ikametlerine çağrılarak, 56 bin 700 TL cezai işlem uygulandı.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Hafta sonu halkın yoğunlukta bulunduğu mesire alanlar ve parklarda da denetimlerini sürdüren ekipler, maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan 275 kişiye 258 bin 750 TL, kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 işletme ve 71 kişiye 63 bin 900 lira ceza kesti. Denetimler kapsamında 5 bin 768 iş yerini de denetleyen ekipler, 59 iş yeri ve 167 kişiye toplam 155 bin 192 TL para cezası uyguladı. Koronavirüs salgınına yönelik vatandaşların sağlık sorunlarını iletebilmesi amacıyla kurulan COVID-19 Çağrı Merkezi'nde de (112 Acil Çağrı Merkezi) hafta sonu 4 bin 862 çağrı alındı. Sağlık sorunu bulunan 92 kişiye evde sağlık hizmeti ekiplerini yönlendiren 112 Acil Çağrı Merkezi, karantina tedbirini ihlal ettiği ihbar edilen adreslere de kolluk kuvvetlerini yönlendirerek işlem yapılmasını sağladı. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

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Son dakika! Şanlıurfa'da düğünler denetlendi, kurallara uymayanlara ceza kesildi

Kaynak: DHA

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