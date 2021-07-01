Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü

Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu hayatını kaybetti.

Selahattin Atış (62) idaresindeki 47 AAP 621 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 47. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.

Sürücü Atış ve yanında bulunan oğlu Muhammed Atış (16) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Baba ve oğlunun cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika haberi | Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Son dakika: Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Hastanede panik! Çıkan yangın sonucu 46 hasta tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali Babacan Muharrem İnce Fahrettin Koca
Magazin Seda Sayan Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Arda Turan Aziz Yıldırım Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü ile oğlu öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:43:58. #1.16#

title