Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?
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Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

17.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 17.12.2020 00:06
Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

16 Aralık tarihinde gerçekleşen Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

16 Aralık tarihinde akşam saatlerinde Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Şanlıurfa'da deprem oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ŞANLIURFA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın günlük verilerine göre, Kandilli Rasathanesi'nin 16 Aralık tarihli son depremler verilerine göre gün içerisinde; Ege Denizi, Diyarbakır, Muğla, Akdeniz, Erzurum, İzmir ve Bursa'da şiddeti 1.4 ila 3.2 arasında değişen sarsıntılar yaşandı.

16 ARALIK ŞANLIURFA'DA DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ise Şanlıurfa Karaköprü'de yaşanan sarsıntıyı 2,4 şeklinde açıkladı. Buna göre yerin 9,2 kilometre derinliğinde oluştu ve saat 21:43'de meydana geldi.

Son Dakika: Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Şanlıurfa'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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