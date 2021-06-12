Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı
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Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı

Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Dünya'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da güvenlik kameralarına takıldı.

Dünya'da nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili sırtlan, Şanlıurfa'da güvenlik kameralarına takıldı.

Karaköprü ilçe kırsalında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan çizgili bir sırtlan görüldü. İlçe kırsalında yer alan Orhan Badılı'ya ait çiftliğin güvenlik kameralarına takılan çizgili sırtlan, bir süre çevrede bekledikten sonra uzaklaştı. Görüntülerde sırtlanın koyunların bulunduğu alana gittiği ancak tel örgülerin arkasına geçemediği gözlemlendi.

"Zarar vermiyoruz"

Çiftlik sahibi Orhan Badılı, sırtlanları sık sık gördüklerini belirterek, "Bu çizgili sırtlanlar yıllardır bu bölgede yaşıyorlar. Sırtlanların zararsız olduğunu bildiğimiz için zarar vermiyoruz. Sadece leş hayvanı olduğunu biliyoruz. Sürü halinde gezmedikleri için insanlara ve hayvanlarımıza da zara vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Nadir görülen tür

Öte yandan, çizgili sırtlanların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Afrika, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Hindistan'da da varlık gösterdiği biliniyor. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı
Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı
Son dakika: Şanlıurfa'da çizgili sırtlan kameraya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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