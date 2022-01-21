Son dakika: Şanlıurfa'da buzlanan yolda kaza anı kamerada - Haberler
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Son dakika: Şanlıurfa'da buzlanan yolda kaza anı kamerada

Son dakika: Şanlıurfa'da buzlanan yolda kaza anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Çarpma anı kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle buzlanma, çok sayıda kazayı da beraberinde getirdi. Eyyübye ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen çocuğa çarptı. Kazada çocuk yaralandı. Yaralı çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'da buzlanan yolda kaza anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, kar, 3. Sayfa, Haber

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