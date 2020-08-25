Son Dakika | Şanlıurfa'da bir genç tartıştığı kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç tartıştığı kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç tartıştığı kız kardeşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.M. (19) ile kız kardeşi N.M. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.M, kardeşi N.M'yi bıçakladı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, N.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

N.M'nin cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayın ardından kaçan zanlı S.M, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: AA