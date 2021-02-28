Son dakika... Şanlıurfa'da bir eve silahlı saldırı

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir eve kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Güney Mahallesi'nde Nusret K'ya ait eve kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ile ateş açıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekipler bölgede yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan bulurken, mermilerin evin balkonuyla bir iş yerine isabet ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, saldırı sonrası otomobille uzaklaşan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı