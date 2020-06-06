Son Dakika | Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı
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Son Dakika | Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ekmek fırını ile 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika | Şanlıurfa'da bir ekmek fırını ile 11 bina karantinaya alındı
06.06.2020 00:45 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:45

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir ekmek fırını ile 11 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında merkez Eyyübiye ilçesinde bir ekmek fırını ile Siverek 3, Viranşehir 3, Eyyübiye 3, Karaköprü 1 ve Haliliye ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde 3 binada uygulanan karantina sona erdirildi.

Kaynak: AA

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