Son dakika: Şanlıurfa'da bina boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bina ile duvarı arısındaki boşluğa düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'nde bir bina ile duvarı arasındaki boşlukta bir köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla kısa sürede köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü