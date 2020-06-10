Son dakika... Şanlıurfa'da asayiş
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
10.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:46
Şanlıurfa'da traktöre çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ali Küçük yönetimindeki 63 K 2376 plakalı motosiklet, Şanlıurfa-Akçakale Koruklu Mahallesi mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 N 626 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Küçük, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tır alev aldı
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu 38 kilometresinde Abdulcelil Bakşi idaresindeki 63 K1 757 plakalı saman balyası yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA