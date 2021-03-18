Son dakika! Şanlıurfa'da aranan hükümlü çok sayıda silah ve çalıntı eşya ile yakalandı
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Son dakika! Şanlıurfa'da aranan hükümlü çok sayıda silah ve çalıntı eşya ile yakalandı

18.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:11
Son dakika! Şanlıurfa'da aranan hükümlü çok sayıda silah ve çalıntı eşya ile yakalandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucu "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün, "yaralama" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'nin merkez Eyyübiye ilçesindeki evde saklandığını belirledi.

Hükümlünün çalıntı malzemeler karşılığında takas yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptığını da tespit eden ekipler, eve düzenledikleri operasyonda Ş.B. ile dini nikahla yaşadığı C.B'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 4 tabanca, av tüfeği, şarjörler ve fişekler, 15 gram metamfetamin, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, sahte kimlik ile 100'er dolarlık 10 sahte banknotun yanı sıra çalıntı olduğu belirlenen motosiklet, cep telefonları, televizyon, jeneratör, güvenlik kamerası gibi 40 parça eşya ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.B. ve C.B. tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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