ŞANLIURFA'DA AMBULANS DEVRİLDİ; YENİ DOĞAN BEBEK ÖLDÜ, 2 SAĞLIKÇI VE ŞOFÖR YARALI

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ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, şarampole devrilen ambulansta yeni doğan bebek yaşamını yitirdi, şoför ve 2 sağlık çalışanı ise yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, şarampole devrilen ambulansta yeni doğan bebek yaşamını yitirdi, şoför ve 2 sağlık çalışanı ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa- Viranşehir yolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Ceylanpınar'da yeni doğan bebeği Şanlıurfa'daki hastaneye taşıyan Muhammed Ekinci'nin kullandığı 63 ACP 026 plakalı ambulans, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Ekinci ile sağlık görevlileri Fatih Şengül, Zülkif Olgun ve yeni doğan bebek yaralandı. Kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince alınan yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan ve sağlık durumu kritik olan henüz adı koyulmamış bebek, kurtarılamadı. Sağlık personelinin tedavisi ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı