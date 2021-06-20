Son dakika: Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Son dakika: Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akören Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.G. ve K.G. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde ve hastanede önlem alan güvenlik güçleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada kavganın sulama suyunun kullanımı nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Suruç'ta sulama kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Suruç'ta sulama kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Devrilen TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Merve Dizdar Kaan Yıldırım Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 09:09:31. #1.15#

title