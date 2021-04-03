Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı
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Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı

Son dakika haberine göre Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarınki doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yarınki doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa'da güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı.

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününü her yıl 4 Nisan tarihinde kutlayan yandaşları, bu tarihte Halfeti'de kutlama törenleri düzenliyor. Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa merkez ile Birecik ve Halfeti ilçelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı. Halfeti'nin Ömerli Mahallesi'ne giden yollarda güvenlik önlemleri alan jandarma, şüpheli araçları didik didik aradı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Bölgede önlemler devam ederken, güvenlik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı
Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı
Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı
Son dakika: Şanlıurfa'da Abdullah Öcalan'ın doğum günü alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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