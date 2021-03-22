Son dakika! Şanlıurfa'da, 850 bronz sikke ele geçti
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Son dakika! Şanlıurfa'da, 850 bronz sikke ele geçti

22.03.2021 16:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:34
Son dakika! Şanlıurfa'da, 850 bronz sikke ele geçti

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 850 bronz sikke ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde jandarma bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu belirtilen 850 bronz sikke ele geçti, 1 kişi gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mardin'den İzmir'e giden bir yolcu otobüsünde tarihi eser taşındığına yönelik ihbar aldı. İlçe girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, otobüsü durdurdu. Bagajda detektörle yapılan aramada, bir valizde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 850 bronz sikke ele geçirildi. Sikkelere el koyan jandarma valizin sahibi olan ancak ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. Sikkeler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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