Son dakika... Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar A.B. ve L.B, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 8 sanıktan 7'si ve taraf avukatları ile müştekiler, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık A.B. savunmasında, yaşanan olayın ardından ailesinin köyden gittiğini, karşı tarafın evlerini yaktığını ve hayvanları yağmaladığını öne sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen A.B, "Ailem ve çocuklarım perişan durumda. 32 aydır cezaevindeyim. Mağdurum, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliye ve beraatini talep etti.

Sanık M.B. ise olaydan yaklaşık bir hafta önce İ.E'nin, kendi tarlalarının köşesine kuyu açmaya çalışması nedeniyle 2 taraf arasında husumet oluştuğunu anlattı.

Diğer sanıklar da birbirlerini suçlayarak beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 24 Mart'a erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Yaralanan Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24) ile Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya