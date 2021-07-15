Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi
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Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi

Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: 15 Temmuz 2016 gecesinde hain yapılması planlanan darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak amacıyla Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gazilerin onuruna bir yemek programı düzenlendi.

15 Temmuz 2016 gecesinde hain yapılması planlanan darbe girişimi sonrasında şehit olan demokrasi kahramanlarını anmak ve o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak amacıyla Şanlıurfa'da şehit aileleri ve gazilerin onuruna bir yemek programı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikler kapsamında verilen yemeğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve eşi Gülhan Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Kaytan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Aslan, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Vali Erin ve eşinin, davetlileri kapıda karşıladığı program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yaptığı dua ile başladı.

Yemek programında bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, 15 Temmuz ihanet girişiminde bulunanların hainliklerine dikkat çekerek, "Biz, tarih boyunca sayısız mücadeleler, imparatorluk olduğumuz dönemde büyük bir coğrafyada çok acılar yaşamış, ama birçok zaferin de sahibi olan şerefli, onurlu haysiyetli bir milletiz" dedi.

15 Temmuz'da canlarını vatan uğruna feda eden 251 şehidin ve gazilerin büyük fedakarlıklarının tarih boyunca unutulmayacağını ifade eden Vali Erin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin de bu amaçla düzenlendiğini söyledi.

Büyük bir katılımla gerçekleşen programa katılanların Kurban Bayramlarını tebrik eden Vali Erin, korona virüs salgınına karşı aşı kampanyasına da katılmalarını rica etti. - ŞANLIURFA

Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi
Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi
Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi
Son dakika: Şanlıurfa'da 15 Temmuz şehit ve gazileri onuruna yemek programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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