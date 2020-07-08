Son dakika... Şanlıurfa'da 105 ev karantinaya alındı Son dakika güncel haberi... Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 105 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde ikamet eden bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Ceylanpınar'da 9, Eyyübiye'de 10, Haliliye'de 32, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 20, Suruç'ta 8 ve Viranşehir'de 17 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA