Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
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Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı

Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ŞANLIURFA'da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da evin önüne konulan çöp kutusu nedeniyle komşu iki aile arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavgayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Kubacık Mahallesi'nde komşu Kubacık ve Sak ailelerinin bireyleri arasında evin önüne çöp kutusu konulması nedeniyle dün çıkan silahlı kavgada İsa Sak (33) öldü, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan soruşturmada isimleri açıklanmayan 8 şüpheli suç aleti tüfek, tabanca ve sopalarla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontörlünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı
Son dakika... Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü kavgada 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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