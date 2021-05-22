Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)
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Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Taşlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen akraba 2 aile arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferman B, Mahmut B. ve Ramazan D. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri, olayın yaşandığı bölge ve hastanede önlem aldı.

Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)
Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)
Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)
Son dakika! ŞANLIURFA - 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 6 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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