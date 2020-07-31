Son Dakika: Şanıurfa'da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

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Şanıurfa'da kaçan kurbanlıklar zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahiplerinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlıklar, zor anlar yaşattı.

Boğa timine gelen ilk ihbar, Haliliye ilçesindeki Yeşildirek Mahallesi oldu. Sahiplerinin kesim yerine götürmek istediği boğa, kamyonette bindirilirken kaçtı. Sahiplerinin ve çevredeki vatandaşların elinden kurtularak koşan boğa yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlaya girdi. Sahiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Haliliye Belediyesi hayvan yakalama timleri geldi. Uzun süre etrafına kimseyi yaklaştırmayan boğa, zaman zaman görevlileri ve kendisini yakalamak isteyen kişileri kovaladı. Zor anlar yaşatan boğa, görevliler tarafından sakinleştirici iğneyle vurulmasına rağmen uzun süre kaçmaya çalıştı. Sakinleşmesinin ardından ip bağlanan boğa, uzun uğraşlar sonucu bir kamyonetin kasasına bağlanarak, kurban kesim alanına götürüldü.

Kurbanlık sahibi Abdurrahman Baloz, boğanın ipinin kopmasının ardından ellerinden kaçırdıklarını belirterek, sabahın ilk ışıklarından boğayı yakalamak için peşinde olduklarını söyledi. Baloz, " Saat 05.30'dan itibaren peşindeyiz. Yaklaşamıyoruz, yakalayamadığımız için ekipleri çağırdık, onlar iğne vuracaklar" dedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesinde Veysi Çiftçi'ye ait boğa, sahibinin elinden kaçarak karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Sahipleri tarafından bir saatlik kovalamaca sonucu yol ortasında yakalanan boğa, Haliliye Belediyesine ait boğa timi tarafından sakinleştirici iğne sakinleştirildikten sonra kamyonete konularak kesimhaneye götürüldü.

Boğa timleri kent genelinde kaçan boğaları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA