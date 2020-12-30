Son dakika! Sandıklı'da şehitlerin isimleri okulun dersliklerine verildi

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar Valiliği tarafından yürütülen "Sevgi Yılı" ve "Aile Yılı" projeleri kapsamında Sandıklı'da bir okulun dersliklerine ilçedeki şehitlerin ismi verildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yürütülen "Sevgi Yılı" ve "Aile Yılı" projeleri kapsamında Sandıklı'da bir okulun dersliklerine ilçedeki şehitlerin ismi verildi.

İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, proje kapsamında Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki okulunu ziyaretinde şehitlerin fotoğrafları ile adlarının yazıldığı isimlikler dersliklerin girişlerine takıldı.

Tortop, yaptığı açıklamada, okuldaki öğrencilerin şehitlerin manevi anılarının yaşatıldığı bu dersliklerde eğitim göreceğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Aksoy da pandemi sonrası isimlerini dersliklere verdikleri şehitlerin aileleriyle öğrencileri buluşturmayı planladıklarını ifade etti.

Şehitlerin mezarlarını da ziyaret edeceklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Okulumuzdaki akıllı tahtalarımız şehitlerimizin isimleri ile açılacak. Bizim amacımız şehitlerimizi öğrencilerimizin daha yakından tanıması ve onlara vefa borcumuzun olduğunu unutmamalarıdır. İlerleyen zamanlarda sınıflarımızın içersine şehitlerimizin özgeçmişinin olduğu bilgileri de yerleştireceğiz."

Tortop'un okul ziyaretine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Sandıklı Temsilcisi Yusuf Akin eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy