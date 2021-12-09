Son dakika... Sancaktepe'ye şehit ateşi düştü

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düştü. Şehidin Sancaktepe'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit ailesinin evinde taziye çadırı kuruldu, şehit Aksöz için Kur'an-ı Kerim okundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda 3 askerin şehit olduğu, bölgede tespit edilen hedeflerin vurulması sonucu 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz'ün şehadet haberi, Sancaktepe'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin 23 yaşında olduğu ve 2 aylık nişanlı olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin aile evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılarak taziye için çadır kuruldu. Şehidin acılı babası Zekeriya Aksöz, evinin balkonunda gözyaşı döktü. Şehit için camiden selalar okundu. Kurulan çadırda şehit Uzman Çavuş için Kur'an-ı Kerim okundu. Vatandaşlar ve aile yakınları, şehidin acılı ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de katılarak şehidin ailesinin acısına ortak oldu. Şehidin cenazesinin yarın memleketi Nevşehir'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. - İSTANBUL