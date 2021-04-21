Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
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Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu

Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... SANCAKTEPE TEM kenerı ağaçlık alanda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp öldürülmüş halde bir kişinin cesedi bulundu.

SANCAKTEPE TEM kenerı ağaçlık alanda vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanıp öldürülmüş halde bir kişinin cesedi bulundu. Cinayet şüphelisi polis tarafından yakalandı.

Samandıra kavşakta TEM Otoyolu'nun kenarında saat 18.30 sıralarında bir kişinin yerde yattığını görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir erkek cesediyle karşılaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen kişinin 25 yaşındaki Erdem Parladı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil incelemesi yaptı. Gece geç saate kadar süren incelemenin ardından Erdem Parladı'nın cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak Sedat K.'yi gözaltına aldı. Sedat K., sorguya alınırken, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul
Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Son dakika... Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
Sancaktepe TEM kenarında bir kişi öldürülmüş halde bulundu
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