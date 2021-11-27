Son Dakika | Sancaktepe'deki ölümlü kavgaya ilişkin aranan firari eski futbolcu yakalandı

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yol verme kavgasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla firari olarak aranan eski futbolcu Sezer Ö, Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Paşaköy Mahallesinde düğünden dönen iki araçla yoldaki diğer iki aracın sürücüleri arasında yol verme meselesinden çıkan kavga sırasında bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle firari olarak aranan eski futbolcu Sezer Ö, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında Jandarma ekiplerinin kontrolü sırasında yakalandı.

Sezer Ö, daha sonra adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla Artvin Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına götürüldü.

Burada, Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesi alınan Sezer Ö, "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinde yine SEGBİS aracılığıyla bağlanarak ifadesi alınan Sezer Ö, 15 yaşından beri milli takımlarda futbol oynadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olay günü çocuklarımı hayvanat bahçesine götürdüm. Daha sonra eve dönerken arabamın önünü kestiler. Beni darbettiler. Ölümden döndüm. Ben ateş etmedim. Ö.G. benim korumamdır. O havaya ve yere ateş etti. Karşı taraf 30-40 kişiydi. Bize saldırdılar. Yanımda korumam ve çocukları, benim küçük çocuklarım ile eşlerimiz vardı. Yanımda silah olduğu halde ben ateş etmedim. Olaydan sonra yaralı olduğum için 2 ay yerimden kalkamadım. Tedavi oldum. Mahkeme başlayıncaya kadar da yurt dışına çıkarak işlerimi halledecektim. Biraz da tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. Karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim. Suçsuzum."

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Sezer Ö'nün üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Sancaktepe'de 19 Eylül'de Paşaköy Mahallesinde düğünden dönen iki araçla yoldaki diğer iki aracın sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşanmış, araçlarından inen taraflar arasındaki tartışmada bıçak ve silahların da kullanılmasıyla H.G. bıçakla, oğlu H.İ.G. ise silahla yaralanmıştı.

Ağır yaralanan H.İ.G, hayatını kaybederken, babası H.G. ise hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından kaçan failleri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kullandığı otomobilin O. D. isimli kişiye ait yabancı plakalı araç olduğunu tespit etmişti.

Şüpheli O.D'nin ağustos ayı sonunda Almanya'ya gittiğini tespit eden ekipler, yapılan çalışmalarda aracı kullanan kişinin eski futbolcu Sezer Ö. olduğunu, Ö.G. ve A. M. isimli şüphelilerin de aynı olayda birlikte hareket ettiğini belirlemişti.

Olaydan bir gün sonra teslim olan şüphelilerden A.M. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, eski futbolcu Sezer Ö, hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri

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