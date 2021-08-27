SANCAKTEPE'DEKİ KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKTI

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Mustafa ESENİSTANBUL DHASancaktepe'de aşırı süratle ilerlerken kontrolden çıkarak takla atan ve metrelerce sürüklenen otomobilin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Mustafa ESENİSTANBUL DHA

Sancaktepe'de aşırı süratle ilerlerken kontrolden çıkarak takla atan ve metrelerce sürüklenen otomobilin karıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.40 sıralarında Fatih Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre aşırı süratli olan 34 DLY 985 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dubalara çarptı ve ardından da takla atarak sürüklendi. Kazanın ardından içindeki 2 kişinin kaçtığı otomobilde alkol şişeleri görüldü.

Polisin soruşturma başlattığı kaza ile ilgili ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde takla attıktan sonra ters dönen otomobilin sürüklendiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı