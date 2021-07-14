Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
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Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darp etti.

Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darp etti. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti. Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı. Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi. Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis olay hakkında inceleme başlattı.

Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada
Son dakika: Sancaktepe'de silahlı saldırganın sokak ortasında annesini darp ettiği anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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