Sancaktepe'de motosiklet kazası kamerada

Kaza, 31 Ekim günü saat 23.30 sıralarında, Sancaktepe Mahallesi Veysel Karani Caddesi'de meydana geldi. Caddede ilerleyen motosiklet, ara sokaktan önüne bir anda çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ile motosikletiyle yola savrulan sürücü yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsünü yakındaki bir hastaneye kaldırdı.

KAZA KAMERADAKaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin ara sokaktan çıkan otomobile çarptığı, sürücünün motosikletiyle yola savrulduğu görülüyor.