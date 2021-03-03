Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın
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Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

03.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:07
Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi.

SANCAKTEPE'de koronavirüs denetimleri kapsamında kumar oynandığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenlendi. Kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye toplamda 19 bin lira para cezası kesildi. Baskın anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 1 Mart Pazartesi günü saat 22.00'de koronavirüs denetimleri kapsamında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde bir işyerinde kumar oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, işyerinin bulunduğu adrese gelerek, baskın düzenledi. O sırada işyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içeride kumar oynayan kişiler polisin geldiğini duyunca bir anda kaçmaya çalıştıkları kameraya yansırken, bir kişi de masa üzerinde bulunan iskambil kağıtlarını toplamaya çalıştığı görülüyor. İşyerinde yapılan kontrollerde, içeride bulunan 8 kişiden 7'sinin kumar oynadığı tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 10 deste iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 dolar ve 22 bin 475 lira para ele geçirildi. 

İş yeri sorumlusu olduğu belirlenen M.K. isimli kişi hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem uygulanırken iş yerinde bulunan kişilere "5236 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçlarından toplamda 19 bin 521 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın
Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yerine baskın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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