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Son Dakika | Sancaktepe'de izolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Son Dakika | Sancaktepe'de izolasyon çalışması yapılan çatıda yangın çıktı

Son dakika haberler... Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SANCAKTEPE, İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıgazi Mahallesi Burak Sokak'taki binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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