Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

25.12.2020 02:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 02:49

Son dakika haberi... Sancaktepe'de yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sancaktepe'de yüzey parlatma yapılan bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Cemal Sokak'ta "polisaj" olarak bilinen yöntemle yüzey parlatma işlemi yapan bir atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu.

Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika! Sancaktepe'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 02:49:30. #1.15#
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