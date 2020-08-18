Son dakika... Sancaktepe'de iki kuzen arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
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Son dakika... Sancaktepe'de iki kuzen arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberlerine göre Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan iki kuzenin kavgası cinayetle sonuçlandı.

Son dakika... Sancaktepe'de iki kuzen arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
18.08.2020 03:49 | Son Güncelleme: 18.08.2020 04:36

Sancaktepe'de aralarında husumet bulunan iki kuzenin kavgası cinayetle sonuçlandı. Murat D. konuşmak için çağırdığı Mehmet Hamurcuoğlunu kafasından vurarak öldürdü. Cinayet zanlısı daha sonra teslim oldu.

Olay saat 00: 30 sıralarında Osman Gazi Mahallesi'nde yer alan Sancaktepe Belediyesi Ihlamur Koşu Parkı'nın yanında bulunan boş arazide meydana geldi. İddiaya göre ikili akşam saatlerinde aynı yerde bir araya geldi. Bir araya gelen Murat D. ile Mehmet Hamurcuoğlu henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga etti. Kavga Polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga ayrıldı. İki tarafın şikayetçi olmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Daha sonra iki kuzen saat 00: 30 sıralarında konuşmak için aynı yerde tekrar bir araya geldi. Konuşma tekrar alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerinde bulunan silahı çıkaran Murat D., 25 yaşındaki Mehmet Hamurcuoğlu'na silahında bulunan tüm mermiyi boşalttı. Çevredeki vatandaşların Silah seslerini duymasıyla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Murat D. İse polis merkezine giderek teslim oldu. Hamurcuoğlu'nun olay yerine 34 YB 4236 plakalı motosikletle geldiği öğrenilirken, polis ekipleri motosiklet üzerinde de detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden Mehmet Hamurcuoğlu'nun etrafında yaklaşık 20 kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Hamurcuoğlu'nun cenazesi adli tıpa kaldırıldı. Hamurcuoğlu'nun eşinden yeni ayrıldığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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