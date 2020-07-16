Son dakika... Sancaktepe'de hamamın bacası yandı
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Son dakika... Sancaktepe'de hamamın bacası yandı

Son dakika haberleri... Sancaktepe de gece saatlerinde 3 katlı bir hamamın çatısında bulunan hamamın bacası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı.

16.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 09:26

Sancaktepe de gece saatlerinde 3 katlı bir hamamın çatısında bulunan hamamın bacası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Baca da çıkan yangından dolayı apartmanı yoğun duman kaplarken mahalleli sokağa döküldü.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGIN YERİNE MERDİVENLE ULAŞTI

Yürekleri ağza getiren yangın Sancaktepe, Eyüpsultan Mahallesi, Refah Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın çatısında meydana geldi. Uzun yıllardır binanın altında hizmet veren bir hamamın bacası henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 03.30 sıralarında yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların yangını kısa sürede fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Apartmanda yaşayanları dumandan etkilenmemeleri için kısa sürede tahliye eden ekipler çatıda ki korkutan yangını da kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri caddeye giriş ve çıkışı sivil vatandaşlara kapatırken her türlü duruma karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi. Çatıda gece saatlerinde baca da çıktığı tespit edilen yangının asıl sebebi araştırılıyor.

DIŞARIDAN BAĞIRARAK APARTMANDAKİLERİ UYANDIRDILAR

Yangının meydana geldiği binada ikamet eden ve o saatlerde henüz uyumamış olan Abdülsamet Zengin, "İki, üç gibi oldu. Dışarıdan bağıranlar oldu, zillere bastılar ben de herkesi uyandırdım. Dışarıya çıktık, itfaiye geldi" diyerek o anları anlattı.

(İHA)

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Son dakika... Sancaktepe'de hamamın bacası yandı

Kaynak: İHA

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