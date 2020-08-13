Son Dakika | Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı

Son dakika haberi: SANCAKTEPE'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı.

Son Dakika | Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı
13.08.2020 04:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 04:50

SANCAKTEPE'de alacak verecek meselesi yüzünden aynı lokantaya 15 gün içinde üçüncü kez silahlı saldırı yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırı sonucu, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 02.30 sıralarında İnönü Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki lokantada meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek davası nedeniyle daha önce de iki kez saldırıya uğrayan lokantaya gelen şüpheli kişi ya da kişiler, müşterilerin yemek yediği sırada pompalı tüfek ile ateş ederek kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken saçmalar lokantanın tabelasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, lokanta çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırı yaşanan noktada inceleme yaptı. Yerdeki boş fişekler incelenmek üzere delil olarak alındı.

Silah sesi duyarak olay yerine gelen Bayram Erdem yaşananlarla ilgili, "Duvarın dibinde oturmuş üzüm yiyordum, bir ses geldi, koştum geldim baktım herkes toplanmış böyle. Bundan beş on gün önce buranın camlarını kırmışlardı" şeklinde konuştu.Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Ekonomi
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada 3. Sayfa
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Güncel
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Güncel
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var 3. Sayfa
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Sivasspor'dan ayrılan Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Fuat Oktay Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Abdurrahman Dilipak
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Son Dakika | Sancaktepe'de aynı lokantaya 15 günde üçüncü kez silahlı saldırı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 04:51:30. #1.15#
title