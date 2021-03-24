Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
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Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

24.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:55

Son dakika haberine göre ? Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden İstanbul'a dönüşte kaza geçirdi.

? Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden İstanbul'a dönüşte kaza geçirdi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönüşte Ankara İstanbul istikametinde İzmit Akmeşe mevkiinde trafik kazası geçirdi. Kazada hafif yaralanan Şeyma Döğücü'nün tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Döğücü'nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Son dakika! SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI DÖĞÜCÜ TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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