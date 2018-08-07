Son Dakika! Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı Sonrası Açıklama: Toplamda 13.5 milyar TL Bedeli Olan Projeler Değerlendirildi

Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sora erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklama, "Toplamda 13.5 milyar TL bedeli olan projeler değerlendirildi" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere toplanmıştır.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda, sınırlarımız içinde ve ülke sınırlarımızın güvencesi için sınır ötesinde harekâtlarını başarıyla sürdüren güvenlik birimlerimizin gücüne güç katan yerli ve milli sistemlerimize yenilerini eklemeye yönelik projeler gözden geçirilerek yeni kararlar alınmıştır."

"Toplam 13.5 milyar TL bedeli olan projelerin değerlendirildiği toplantıda, savunma sanayi ve teknolojilerini geliştirme, güçlendirme, destekleme ve ihracat amaçlı muhtelif yatırım ve iyileştirme faaliyetleri ile ilgili tedbirler alınmıştır."

"Bu kapsamda; ATAK helikopterine yeni kabiliyetler kazandırılması, yeni İHA sistemleri, kara, hava ve deniz araçları, karıştırıcı sistemler, radar ve komuta kontrol sistemlerinin modernizasyonu ile güvenlik birimlerimizin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler değerlendirilmiştir."